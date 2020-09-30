Поправки приняты в окончательном чтении.

Парламент Израиля проголосовал за ограничение уличных протестов на время карантина. В Кнессете утвердили во втором и третьем чтениях поправки в закон о коронавирусе. Изменения дают депутатам право ограничивать количество участников мирных протестов, а также регулировать дальность их нахождения от своих домов. Поправки поддержали 46 депутатов, 38 человек высказались против.

Согласно новым нормам, в период карантина можно устраивать акции протеста с участием не более 20 активистов. Они могут пройти не более километра от места своего жительства.

Напомним, что 25 сентября парламент Израиля принял решение об ужесточении карантина в стране из-за резкого роста числа зараженных. Уже вечером 26 сентября на улицы страны вышли недовольные граждане, которые потребовали отставки кабинета министров.

Еще одна арабская страна примирится с Израилем.

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