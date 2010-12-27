До конца недели в городе зарядит дождь.

Оттепель в Петербурге поддерживает циклонический вихрь. Эксперт из центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на данный момент город находится под влиянием обширного циклона. Вихрь приносит в Северную столицу теплые и влажные воздушные массы. Благодаря этому целую неделю местным жителям стоит ожидать облачного неба. Возможно значительное усиление ветра и дожди.

Температура воздуха не будет опускаться ниже плюс одного-плюс трех градусов по Цельсию. Этот показатель выше обычной климатической нормы на 6-7 пунктов. К выходным в городе незначительно похолодает. Дождь может смениться мокрым снегом.Осадки продлятся до конца следующей недели.

Настоящая холодная и снежная зима может навестить Петербург только в последних числах декабря, перед Новым годом.

Ранее Piter.tv писал о том, что неделя в Петербурге начнется со слякоти и дождя.

Фото: Piter.tv

