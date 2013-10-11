Оскорбленному Навальным ветерану вызвали скорую помощь

Оскорбленному Алексеем Навальным ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко вызвали скорую помощь во время судебного заседания. Оно приостановлено, сообщают "РИА Новости".
Ветеран участвовал в судебном заседании по видеосвязи. До этого Артеменко заявил, что летом услышал о реплике Навального касательно ролика в поддержку конституционных поправок, в котором снялся. По словам ветерана, он оскорбился, узнав летом, что Навальный назвал его предателем Родины. Отметим, что оппозиционер прокомментировал видео так: "продажные холуи". Высказывание касалось людей, которые снялись в ролике. Там был не только ветеран Артеменко.
Я буду защищать свою честь. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной.
Игнат Артеменко, ветеран ВОВ
После этого он заявил, что почувствовал себя плохо.
Ранее мы писали, что потерпевший ветеран по делу Навального принимает участие в заседании по видеосвязи из дома. При этом суд обязал его надеть медицинскую маску. Об этом пишет ТАСС. Навальный выступил с протестом. По его словам, нахождение пожилого человека в маске недопустимо, так как ему тяжело дышать.
Ему же тяжело дышать, он не доживет до конца заседания.
Алексей Навальный, политик
Фото: Piter.tv
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