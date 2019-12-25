Оскандалившегося Скипского не позвали на фестиваль для молодежи

Игрок должен был стать ведущим фестиваля.

Днем в четверг, 27 августа, Смольный опроверг информацию о том, что "Совет работающей молодежи Петербурга" пригласил знатока Михаила Скипского принять участие в фестивале интеллектуальных игр среди работающей молодежи.

Региональная общественная организация – это самостоятельная организация, являющаяся организатором фестиваля и самостоятельно определяющая его участников. В пресс-службе Смольного отметили, что в документации, которая была представлена конкурсной комиссии, не были перечислены приглашенные эксперты: совет самостоятельно осуществлял выбор и не согласовывал его с комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Сейчас организаторы ищут нового ведущего фестиваля.

Ранее мы писали, что в Смольном опровергли информацию об уходе Беглова с поста губернатора.

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