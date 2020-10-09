Итоговый снимок состоит из 208 фотографий.

Орбитальный телескоп TESS показал панораму северного неба. Снимки опубликованы на официальном сайте Национального аэрокосмического агентства США. Известно, что аппарат создавал серию фотографий в течение второго года наблюдений. За все время работы TESS нашел около 1200 кандидатов в новые экзопланеты. Он ведет поиск методом отслеживания падений яркости звезд. При этом их свет перекрывается проходящими по диску планетами.

Мы составили новое мозаичное изображение неба Северного полушария на основе двухсот восьми фотографий. Итоговая панорама меньше, чем аналогичная для Южного полушария, так как некоторые области были недоступны для изучения из-за света, отраженного от Земли и Луны специалисты NASA

Напомним, что орбитальный комплекс имеет четыре телескопа с 16 CCD-матрицами. Они наблюдают за светилами, находящимися на расстоянии от земли в 30-300 световых лет. В августе 2020 года TESS завершил основную часть работы, обработав около трех четвертей небесной сферы.

Состав хвоста межзвездной кометы Борисова вычислили по отраженному от нее свету.

Фото: TESS.NASA/MIT/TESS and Ethan Kruse (USRA)

Видео: YouTube / NASA Goddard