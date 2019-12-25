Астрономы впервые изучили химический состав 2I/Borisov.

Состав хвоста межзвездной кометы Борисова вычислили по отраженному от нее свету. Об этом рассказал научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Бусарев. По словам эксперта, астрономы впервые проанализировали химический состав частиц пыли в газопылевом хвосте небесного тела. Оказалось, что они состоят из силикатов железа и магния, толинов (сложные углеводородные соединения).

Замеры спектра отражения кометы Борисова показывают, что ядро кометы вырабатывает множество молекул газов и наночастиц. Эти выбросы по большей части состоят из силикатов железа и магния, а также толинов, тогда как наночастицы водного льда в них почти полностью отсутствуют Владимир Бусарев, научный сотрудник

Напомним, что первая межзвездная комета 2I/Borisov открыта 30 августа 2019 года астрономом из Крыма по имени Геннадий Борисов. В декабре прошлого года комета подошла на минимальное расстояние к Солнцу (305 млн км), а затем стала возвращаться в межзвездное пространство.

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