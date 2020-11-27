Опубликованы кадры поисковых работ на месте крушения Ан-26

Воздушное судно пропало с радаров 22 сентября. В результате ЧП весь экипаж погиб.

Криминалисты и специалисты Межгосударственного авиационного комитета прибыли к месту крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

В настоящее время спасатели на месте ЧП продолжают оказывать помощь следователям в проведении поисковых работ. Кроме того, производится разбор конструкций воздушного судна и распил деревьев.

Напомним, Ан-26 исчез из поля видимости примерно в полдень по московскому времени 22 сентября. На борту присутствовали шесть человек. По данным МЧС, самолет осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона. Обломки воздушного судна удалось обнаружить 23 сентября с вертолета. Спасателям пришлось добираться до места ЧП пешком. По факту крушения было возбуждено уголовное дело.

Ранее в американском штате Монтана с рельсов сошел пассажирский поезд.

Видео: МЧС России