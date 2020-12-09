Около половины петербуржцев хотят найти подработку

Из всех респондентов, 8% заявили, что уже подрабатывают.

В понедельник, 12 июля, аналитики сервиса по поиску работы hh.ru поделились результатами опроса среди регионов Северо-Западного федерального округа, согласно которым самая низкая потребность в подработке отмечена в Петербурге, а наиболее высокую отметили в Калининградской области.

48% опрошенных собираются найти подработку, а 8% уже подрабатывают. Еще 40% опрошенных заявили, что не готовы пока работать дополнительно.

О подработке задумались работники научно-образовательной сферы, искусства и массмедиа, маркетинга и рекламы. Также дополнительная ставка нужна сотрудникам банковской сферы, некоммерческих организаций и специалисты продаж.

В июне работу с частичной занятостью искали более 103 тыс. человек в Петербурге. Вакансий за этот месяц разместили более 13 тыс. Учитывая данные прошлого коронавирусного года, предложения подработки выросли в 4 раза.

Ранее мы писали, что Покрас Лампас показал работы, которые создал в открытой мастерской в Петербурге.

Фото: Piter.tv