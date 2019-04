Огромная очередь из фанатов группы Hollywood Undead попала на видео

В субботу, 13 апреля проходит концерт группы Hollywood Undead.

В субботу, 13 апреля в Петербурге проходит концерт легендарной рок-группы из Лос-Анджелеса Hollywood Undead. Мобильный корреспондент Piter.tv поделился видео, на кадрах которого красуется огромная очередь из фанатов.

По словам очевидцев, очередь к клубу А2 Green Concert растянулась на несколько километров.

Справка: Лос-Анджелесская рэп-рок группа Hollywood Undead появилась в 2005 году. Музыканты выпустили 4 пластинки: Swan Songs, American Tragedy, Notes from the Underground и Day of the Dead. Сейчас коллектив устроил большой тур по России. На днях музыканты отыграли концерт в Москве.

Видео: Piter.tv