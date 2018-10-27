Очевидцы: авария на ЗСД повлекла за собой пожар, в котором сгорели люди

Самосвал выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, который в последствии загорелся.

Вечером 27 октября на ЗСД произошло жуткое ДТП. Самосвал выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, рассказали очевидцы в соцсети "ВКонтакте".

После столкновения загорелся микроавтобус, где находились люди. По предварительным данным, в транспортном средстве заживо сгорели два человека.

"Мой муж ехал как раз за этим грузовиком, ехали не быстро - около 80 км. Что случилось, он так и не понял - просто тот вдруг поехал налево, пробил ограждение, пролетел встречную, повис в ограждении и загорелся.

Может, лопнуло колесо" - пишет одна из пользователей группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На месте работают пожарые и скорая помощь. Все полосы в направлении города перекрыты, копится пробка.

Видео: Piter.tv