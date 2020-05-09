Обнаружено древнейшее европейское пиво

Для этого археологи подвергали карбонизации пророщенные семена.

Австрийские ученые обнаружили доказательства того, что люди готовили пиво еще в эпоху неолита. Об этом сообщили в журнале PLOS ONE.

Ученые из Австрийской академии наук разработали новый метод, позволяющий выявить следы солода в древних археологических находках. В своем опыте они использовали зерна, найденные в Шермании и Швейцарии. Археологи подвергали карбонизации пророщенные семена. А потом сравнили образцы с зернами, найденными в Египте, Ираке или Израиле.

В ходе эксперименты выяснялось, что и опытные образцы отличаются очень тонким слоем алейроновых клеток. Это свидетельствует о том, что возраст семян составляет около 6 тыс. лет назад.

Видео: YouTube / JMaverick Studios, Munchies, The Craft Beer Channel