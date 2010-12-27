ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке на Елагином острове

2 сентября сотрудники правоохранительных органов показали школьникам, как задерживают преступников.

Программу праздничного мероприятия ко дню начала учебного года руководители одной из гимназий Петербурга решили разнообразить выступлением сотрудников ОМОНа. Очевидец поделился кадром со школьной линейки в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное".

"Во время мероприятия бойцы спецподразделения продемонстрировали детям и их родителям навыки задержания преступников", - написал свидетель происходящего.

В показательном выступлении также участвовал служебный автомобиль, все проходило в парке на Елагином острове.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что школьные линейки стали причиной заторов на дорогах Петербурга.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished