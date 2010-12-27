Новость о том, что самая большая газета Финляндии предложила Путину вернуть Выборг, оказалась фейком

Больше десятка отечественных СМИ перепечатали непроверенную новость о том, что самая большая газета Финляндии предложила Путину вернуть Выборг. Новость оказалась профессионально подготовленным фейком. Посольство Финляндии в Москве выразило обеспокоенность и напомнило журналистам о необходимости проверки фактов.

"Региональные российские издания попались на сатирическую новость о том, что газета Helsingin Sanomat попросила Путина вернуть Выборг". С таким заголовком на сайте финской государственной телерадиокомпании Yle вышел большой материал, в котором рассказывалось, как региональные и некоторые федеральные СМИ нашей страны попались на журналистскую утку, запущенную порталом "Панорама".

За день до саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, в новостных группах Выборга и области начала распространяться новость о том, что финский журналист, сотрудник газеты Helsingin Sanomat предлагает Владимиру Путину "показать доброту намерений государства" и передать Выборг в состав государства Финляндия. Новость моментально подхватили около десятка СМИ, ссылаясь друг на друга. Впрочем, уже вскоре выяснилось, что подобного заявления никогда не публиковалось. То есть, финские журналисты действительно выступили с открытым письмом к президентам России и США, опубликовав текст на трех языках: финском, русском и английском, но в нем не говорилось ни слова о "возвращении Выборга".

Через некоторое время выяснилось, что источником новости стало ИА "Панорама", а в качестве иллюстрации к фейковой новости была использована первая полоса газеты от 11 января 2012 года. Так называемое "информационное агентство "Панормама" известно тем, что профессионально создает фейковые новости. Небольшие сатирические произведения на злободневные темы, написанные в стиле, с которым другие информационные агентства подают серьезные информационные материалы. На сайте указано, что издание ведет свою деятельность с 1822 года и является старейшим советским и российским информационным агентством. В нижней части сайта даже есть ссылка "предупреждение", в котором говорится, что "все без исключения приведённые на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой".

Все без исключения приведённые на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой. Любые совпадения текстов panorama.pub с реальными личностями и событиями не преследуют цели задеть чью-либо честь или достоинство или нанести урон деловой репутации, поскольку все материалы ресурса panorama.pub создаются как сатирические фельетоны. - предупреждение на сайте "panorama.pub"

Впрочем, оригинал новости ни по запросу "Helsingin Sanomat", ни по запросу "Выборг" найти на сайте не удалось. Прямая ссылка на материал с сайта Yle также переносит на страницу с ошибкой. Вероятно, после развернувшегося скандала он был удален.

Материалы, вышедшие по фейковой новости, опубликовавшие их СМИ также удалили со своих сайтов. Некоторые даже выпустили дополнительные публикации с опровержением ошибочной информации. Тем не менее, факт выхода такой новости не остался незамеченным в Финляндии. Обеспокоенность о том, что подобные непроверенные материалы проникают в Российские СМИ высказал главный Helsingin Sanomat, а также советник по прессе посольства Финляндии в Москве Танели Добровольски.

То, что эту недостоверная сатирическую информацию с такой легкостью приняли на веру отдельные сетевые издания, подчеркивает важность профессиональной работы и проверки фактов в редакциях. Перед публикацией новости ее достоверность можно было бы, например, проверить напрямую у Helsingin Sanomat или познакомившись с характером издания, выпустившего оригинальную статью – прокомментировал Добровольски сайту Yle.fi

Фото: Helsingin Sanomat, yle.fi, panorama.pub