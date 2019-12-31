Николай Цискаридзе отмечает 47-летие

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе празднует свое 47-летние. Народный артист России поделился с фанатами своим детским фото в Instagram.
31 декабря. Вот я и стал ещё на один год взрослее, чуть дальше от этого мальчугана на фото. Но это все цифры, а в душе... каждый из нас точно знает, сколько ему лет!
пишет Цискаридзе.
Артист также пожелал всем "здоровья, счастья, творческой неуспокоенности, бесконечного оптимизма и юмора в ситуации, которая сейчас происходит вокруг". Он напомнил, что добро всегда побеждает зло.
Фото: Вк / Цискаридзе; instagram.com/tsiskaridzenikolay/
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