Нетрезвая петербурженка разбила тарелкой телевизор в кафе

Сумма ущерба оценена в 22 475 рублей.

В минувшую среду, 9 октября, полицейские задержали пьяную горожанку за погром в кафе. Об этом сообщает отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Центральному району.

Инцидент произошел на Большой Морской улице, 6. Как оказалось, 29-летняя петербурженка разила телевизор, кинув, в него тарелку. Сотрудники заведения экстренно нажали кнопку и вызвали охрану. Сумма ущерба составила 22 475 рублей.

Женщину доставили в отдел полиции.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты внесли в повестку заседания закон о рюмочных.

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