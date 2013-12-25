Постпред РФ продемонстрировал коллегам украинские учебники по истории и географии.

Василия Небензя спросил постпреда Франции в СБ ООН, знает ли он о своем украинском происхождении. На заседании Совета Безопасности российский постоянный представитель при Всемирной организации привел цитаты из современных украинских учебников по таким школьным предметам как география и история. Он уточнил, что восьмиклассникам редакция Масляка говорит о том, что предки французов, испанцев, португальцев, турок и евреев пришли с Украины.

Николя, Вы знали, что Вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник, в нем железная логика: поскольку предки французов галлы, то они пришли с Галичины, которая на Украине. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат обратил внимание коллег на то, что автор учебника считает, что украинцы и поляки имеют славянское происхождение, а русское население - угро-финское? Ученикам седьмого класса в школах рассказывается о том, что становление украинского народа насчитывает 140 тысяч лет, а девятиклассникам - о том, что к концу XVIII века украинцы считались одним из самых крупных европейских народов.

Небензя назвал обвинения в адрес военных России о насилии на Украине абсурдными.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций