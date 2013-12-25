Постпред РФ считает, что ВС РФ не делают того, что в чем их обвиняет Запад.

Василий Небензя назвал обвинения в адрес военных России о насилии на Украине абсурдными. Соответствующее заявление постоянный российский представитель сделал во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат уточнил, что от коллег были обвинения в том числе и в насилии в отношении несовершеннолетних, и в сексуальном насилии. Такие высказывания позволила себе британская постпред.

В интервью телекомпании БелСат уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук сказала следующее - у генпрокуратуры Украины нет ни единого подобного подтвержденного факта. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

По словам Василия Небензи, намеренное разрушение военнослужащими ВСУ гражданских объектов, в том числе, школ и больниц, становится визитной карточкой Киевского режима. У российской стороны складывается впечатление о том, что для Украины не существуют нормы международного гуманитарного права, так как правилом для ВСУ становится занятие объектов социальной структуры. По мнению Небензи, данный бесчеловеческий метод ведения боя ставит под угрозу мирное население, детей.

МИД РФ: Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

