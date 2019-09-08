Эксперты назвали самые полезные и вредные продукты для мозга

Для поддержания работоспособности мозга следует чаще не только овощи.

Эксперты назвали пять продуктов, которые положительно влияют на работу мозга. Об этом сообщил "МедикФорум"

Самыми полезными для мозга являются ягоды, свежие овощи, особенно листовые зелёные, здоровые жиры, включая оливковое масло, рыба и морепродукты, а также орехи. Правда последние врачи рекомендуют есть в ограниченном количестве, так как в них очень много калорий.

Также для хорошей работы мозга иногда следует включать в свой рацион бобовые продукты, фрукты, молочные продукты с низким содержанием жира, мясо птицы и зерновые.

Медики порекомендовали по возможности избегать чрезмерного употребления жареных продуктов, полуфабрикатов, красного мяса, молочных продуктов из цельного молока и поваренной соли.

Видео: YouTube/Viktor Schischkin, Наталья Аникина