Названы районы Петербурга с повышенной наполняемостью школ и детских садов

Средняя наполняемость общеобразовательных организаций Петербурга составляет 115%, дошкольного образования – 110%.

В первый месяц учебного года канал Piter.TV собрал в одном материале главные цифры о системе образования Санкт-Петербурга. Нам удалось узнать, сколько всего детей посещает школы и детские сады города. А также – где учреждения образования "загружены учениками" выше нормы. Как правило, речь идёт о спальных районах, хотя в число проблемных вошли и престижные Московский и Василеостровский районы.

Как сообщили в пресс-службе комитета по образованию, всего в городе работает 1194 образовательных учреждения, в которых реализуются образовательные программы общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности. Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга составляет 288 193 ребенка, из них в государственных – 285 701 ребенок. В сфере общего образования работает 681 государственное общеобразовательное учреждение, в них учится 562 341 школьник.

"Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 100%. Все дети от 3 до 7 лет, поставленные на учет для предоставления места в ДОУ, обеспечены различными видами услуг дошкольного образования – обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей данной категории", – заявили в комитете.

И хотя очередей ни в школы, ни в детские садики в городе нет, можно утверждать, что в среднем, учреждения образования работают с превышением плановой мощностью. Так средняя наполняемость общеобразовательных организаций Петербурга составляет 115%, при плановом объёме в 479 254 человек. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Василеостровском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском и Пушкинском районах. Только районы, расположенные в историческом центре Петербурга, могут похвастать наполняемостью школ в 88-89%.

В случае с детскими садами плановая мощность составляет 259 442 мест, а средняя наполняемость ДОУ – 110%. Здесь к числу проблемных можно отнести Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Московский, Невский, Приморский, Пушкинский районы.

"В 2022 году планируется к вводу 26 объектов дошкольного образования и 13 школьных зданий в разных районах Санкт-Петербурга (в том числе три совмещенных объекта – ДОУ + ООУ – в Красногвардейском, Московском, Приморском районах)", - пояснили в комитете. Кроме того, больше 70 детских садов и 50 школ будет введено в 2023 и 2024 году.

Если говорить о наиболее проблемных микрорайонах, то это ЖК Балтийская жемчужина (Красносельский), ЖК София (Фрунзенский), ЖК "Юбилейный квартал" (Приморский).

Факт превышения плановой наполняемости школ и детсадов подтвердили также в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

"В настоящее время наибольший дефицит в объектах социальной инфраструктуры (далее – ОСИ) наблюдается в районах Санкт-Петербурга, в которых ведется активное жилищное строительство: Приморском, Выборгском, Пушкинском, Красносельском и Красногвардейском", - пояснили в пресс-службе комитета.

В целях покрытия указанного дефицита сформирована адресная программа обеспечения объектами социальной инфраструктуры. В настоящее время Адресная программа содержит 169 детских садов, отнесенных до 2027 года к первоочередным адресам размещения объектов дошкольного образования, общей проектной мощностью 32,8 тыс. мест, а также 102 школы общей проектной мощностью 90,8 тыс. мест.

Фото: Piter.TV