На улицы Орландо вышли более двух тысяч протестующих

Толпа направилась к городскому управлению полиции.

На центральные улицы американского Орландо, штат Флорида вышли более двух тысяч протестующих. Об этом сообщили представители закона в собственном аккаунте в Twitter. Толпа направилась от мэрии к зданию главного полицейского управления города.

Ожидайте перекрытия дорог и усиленного патрулирования полиции для обеспечения общей безопасности правоохранительные органы Орландо

Ранее полицейские Орландо применили против протестующих слезоточивый газ. Это сделано после нападения на полицию со стороны демонстрантов.

Напомним, что массовые беспорядки в США вспыхнули после гибели чернокожего жители Миннеаполиса по имени Джордж Флойд. Мужчина скончался после грубого задержания офицерами. Один из полицейских применил на нем удушающий прием. Он наступил американцу коленом на шею. Несколько раз жертва заявила, что не может дышать. В результате Флойд скончался в реанимации.

Ариана Гранде, Тимати Шаламе и другие звезды вышли на улицы во время беспорядков.

Видео: Youtube/ WKMG News 6 ClickOrlando