В США начали применили слезоточивый газ против сотрудников СМИ

Массовые беспорядки в США начались после смерти афроамериканца.

В США продолжаются беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца из-за грубых действий полицейских. Сотрудники правоохранительных органов начали стрелять резиновыми пулями и применять слезоточивый газ против сотрудников прессы, сообщает РБК.

На фоне массовых волнений власти штата Меннесоты приняли решение о полной мобилизации Национальной гвардии и ввели комендантский час, который не распространяется на работников СМИ. Однако поступают сообщения о том, что полиция применяет силу против сотрудников прессы. Уже известно о ранении фотографа Тома Авилеса.

Напомним, что массовые беспорядки в США начались после смерти чернокожего жителя, который погиб из-за грубого задержания правоохранительными органами 25 мая. Полиция посчитала, что американец по имени Джордж Флойд предоставил поддельный чек в магазине и уложила его на асфальт лицом. Один из полицейских надавал на шею подозреваемого коленом. Жертва заявила, что начинает задыхаться. После этого мужчину госпитализировали, но нн скончался в больнице.

Видео: YouTube / Karl Kroll