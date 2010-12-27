На участке КАД между развязками с Таллинским шоссе и Дачным проспектом перекроют движение

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации/

На следующей неделе на КАД перекроет две полосы движения. Речь идет участке от транспортной развязки на пересечении с а/д "Нарва" (Таллинское шоссе) до пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упродор "Северо-Запад".

В управлении сообщили, что в период с 27 июня по 7 июля на участке будут проводиться работы по ликвидации колейности дороги. В связи с эти для автомобилей будет недоступно третья и четвертая полосы, а на остальных ограничили скорость до 50 км/ч.

На время ремонта на участке установят специальные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнализации.

Фото: ФКУ Упродор "Северо-Запад".