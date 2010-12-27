На светогорском водохранилище воплощается нацпроект "Экология"

В 2019-2024 годах запланировано провести работы по удалению древесного хлама (деревьев, поваленных в воду) и мусора с акватории и береговой линии Светогорского, Лесогорского и Верхне-Свирского водохранилищ на общей площади 301.8 га.

В 2019-2020 годах планируется провести работы по удалению древесного хлама и мусора с акватории и береговой линии Светогорского водохранилища на площади 100,6 га. ФГУ "Балтводхоз" приступило к практической реализации мероприятий национального проекта "Сохранение уникальных водных объектов".

"Балтводхоз" - это федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение Федерального агентства водных ресурсов. Проект "Сохранение уникальных водных объектов" является составляющей частью большого нацпроекта "Экология".

В 2019-2024 годах запланировано провести работы по удалению древесного хлама (деревьев, поваленных в воду) и мусора с акватории и береговой линии Светогорского, Лесогорского и Верхне-Свирского водохранилищ на общей площади 301.8 га.

Для реализации проекта ФГУ "Балтводхоз" заключило Соглашения о сотрудничестве с дирекцией Каскада Вуоксинских Гидроэлектростанций филиала "Невский" ОАО "ТГК-1", а также с межрегиональной общественной организацией "Природоохранный союз".

Проведена рабочая встреча руководства ФГУ "Балтводхоз" с главой администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области Сергеем Давыдовым и заместителем главы администрации Андреем Ренжиным, на которой администрация была информирована о целях и задачах проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на территории муниципального образования, намечены пути сотрудничества в реализации проекта.

20 июня 2019г. сотрудниками ФГУ "Балтводхоз" совместно с представителями межрегиональной общественной организации "Природоохранный союз" и 10 волонтерами – студентами факультета прикладной экологии Российского государственного гидрометеорологического Университета (РГГМУ) проведена расчистка от древесного хлама и мусора участков акватории и берегов Светогорского водохранилища.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО