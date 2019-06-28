На шпиле "Лахта Центр" появилась метеостанция

Датчик установили на высоте 462 метра.

На шпиле "Лахта Центр" установили самый верхний элемент смарт-системы мониторинга за состоянием конструкций комплекса. Об этом сообщили на странице комплекса в Instagram.

Всего в "Лахте" установлено более 3000 датчиков. В пятницу, 28-го июня, установили последний на высоте 462 м. Он представляет собой антенну с GNSS-приёмником, которая регистрирует плановые перемещения верхней точки здания из-за ветра.

На шпиле смонтирована автоматическая метеостанция, которая ведет наблюдение за различными параметрами окружающей среды. Она может определить температуру, влажность, направление и скорость ветра.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у небоскреба появился официальный адрес. Улицу назвали в честь самого высокого здания в Европе и по всей России.

Видео: "Лахта Центр"/ Instagram