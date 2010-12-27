На пожаре под Выборгом почти полностью сгорел двухэтажный дом

В Выборге горело двухэтажное здание. Пламя повредило площадь в 800 квадратных метров.

Серьезный пожар произошел минувшим вечером в Выборгском районе. Как сообщает пресс-служба МЧС, в поселке Поляны в 22 часа загорелся двухэтажный жилой дом. Общая площадь пожара в пределах постройки составила 800 квадратных метров. К счастью, на место ЧП оперативно приехали сотрудники МЧС. Десять пожарных и три единицы техники оперативно справились с возгоранием. Однако верхний этаж и крыша объекта серьезно пострадали. Впрочем, спасателям удалось не допустить обрушения крыши и потолка.

Сейчас эксперты выясняют причины возгорания. Сообщается, что в вечернем пожаре никто из жителей Полян не пострадал. Ранее мы писали, что на улице Маршала Казакова из-за горящей подстанции жилые дома лишились электричества.