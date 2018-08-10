На перекрестке Стародеревенской и Богатырского столкнулись две иномарки

Информации о пострадавших не поступало.

В Петербурге в субботу, 14 августа, на перекрёстке Стародеревенской и Богатырского проспекта столкнулись две иномарки. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел днем около 15:00. По словам очевидцев в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте", автомобиль Kia Ceed двигался по прямой, когда Hyundai Tucson поворачивал налево. Судя по фотографиям, оба автомобиля сильно помялись. Информации о пострадавших не поступало.

Недавно в Тосненском районе двое человек пострадали в ДТП на ЮПК. Авария произошла у поворота на посёлок Гладкое. Днем столкнулись Volkswagen и "Газель", от удара автомобили съехали в кювет. Piter.tv опубликовал фотографии ДТП.

Ранее мы сообщали, что на Ленинском проспекте пешехода сбил микроавтобус.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб