На формирование "Комфортной городской среды" в Выборге потратят 30 млн рублей

Городские депутаты рассмотрели проект изменений в местный бюджет, представленный председателем комитета финансов районной администрации Александром Болучевским.

Сегодня, 27 марта, в Выборге состоялось очередное заседание совета депутатов МО "Город Выборг", в котором принял участие глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Городские депутаты рассмотрели проект изменений в местный бюджет, представленный председателем комитета финансов районной администрации Александром Болучевским.

Он сообщил, что в бюджет МО "Город Выборг" поступило более 60 млн. руб. из бюджета Ленинградской области. Эти средства, в частности, будут направлены на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды", проектные работы по газификации в микрорайоне Петровский, строительно-монтажные работы распределительного газопровода по ул. Островной, а также на поддержку граждан, пострадавших в результате пожара.

Также народные избранники утвердили выделение дополнительных средств в сумме 50 млн. руб. на реализацию проекта по благоустройству Смоляного Мыса и 30 млн. руб. - на программу "Формирование комфортной городской среды", в рамках благоустройства дворовых территорий.

С докладом о внесении дополнения в прогнозный план-программу приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы выступил председателя КУМИГ Сергей Колмак. Он сообщил, что с целью увеличения муниципального бюджета предлагается продать, в соответствии с рыночной стоимостью, нежилое помещение общей площадью 34,0 кв. м. по ул. Орудийная, д.10/5. В настоящее время объект находится на содержании муниципального образования "Город Выборг".

В ходе заседания депутаты также утвердили безвозмездную передачу 25 пожарных подземных гидрантов на водопроводной сети из муниципальной собственности МО "Город Выборг" в государственную собственность Ленинградской области. Решение принято в соответствии с Федеральным законодательством, а также областным законом "О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО