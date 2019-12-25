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На Украине потребовали компенсаций от ЕС за "Турецкий поток"
Сегодня, 8:42
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На Украине потребовали компенсаций от ЕС за "Турецкий поток"

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Из-за него ежегодно Украина может терять 450 млн долларов.

Глава киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук заявила, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о компенсации убытков из-за "Турецкого потока". Об этом говорится в ее статье сетевого издания "Укринформ".

По ее словам, ранее был достроен интерконнектор на сербско-венгерской границе. Из-за него на территорию Венгрии газ будет поступать из РФ через Сербию и Болгарию в обход Украины посредством  газопровода "Турецкий поток".

Согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС, это означает потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет "стоить" Украине 450 миллионов долларов.

Оксана Ищук, глава киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" 

Она подчеркнула, что в данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. По ее словам, большие "потери" Киеву наносятся Болгарией, Венгрией и Сербией.

Напомним, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран заявил, что Украина может лишиться доходов от транзита газа, потому что РФ строит газовые магистрали в обход страны. По его словам, из-за этого может угаснуть интерес Европы по отношению к Украине, что лишит ее поддержки западных партнеров. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что он не считает возможным обсуждать вопросы по газопроводу "Северный поток-2" в нормандском формате.

Фото: pixabay.com

Теги: газ, импорт газа, оксана ищук, турецкий поток, украина
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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