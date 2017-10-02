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На Пискаревском проспекте перевернувшаяся пожарная машина забрызгала всю дорогу пеной

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Авария на Пискареском проспекте привела к переворачиванию пожарной машины.

В воскресенье 1 октября около семи часов вечера на Пискаревском проспекте произошло ДТП. Пострадала служебный спасательный транспорт. Неподалеку от Свердловской набережной перевернулась пожарная машина. По проезжей части разлилась пена. 
 
В результате аварии на проспекте образовалась большая пробка. Из-за ДТП было перекрыто две полосы дорожного движения. Пожарную машину удалось поставить благодаря специальному крану, который прибыл на место происшествия.
 
В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы. 
Теги: авария , дтп , пискаревский проспект
Категории: Новости СПб

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