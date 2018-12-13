На Общественном совете по ЖКХ обсуждались вопросы перехода на новые принципы работы с мусором

К участию были приглашены представители правительства Ленинградской области и регионального оператора.

Правительством Ленинградской области принято решение, что в Выборгском районе мусорная реформа начинается с 1 июня 2019 года. Общественный совет по ЖКХ Выборгского района провел совещание, чтобы выяснить, какие изменения для жителей произойдут. Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

К участию были приглашены представители правительства Ленинградской области и регионального оператора.

На вопросы советов домов, ТСЖ, управляющих организаций, предпринимателей, депутатов отвечали руководитель областного управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов и гендиректор Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области, которая теперь является региональным оператором: Николай Хасиев.

Они сообщили, что мусор будут вывозить перевозчики, которые ранее работали на территории, на полигоны, которые имеются в Выборгском районе. С 1 июня размер платы за мусор составит 6 руб. 35.Услуга станет коммунальной. Начисления начинаются с 1 июня, независимо от заключения договоров.

Договор с жителями заключается автоматически, по методу публичной оферты. Юрлицам идет рассылка договоров.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО