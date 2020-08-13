На Новополоцкий НПЗ в Белоруссии прибыла вторая партия нефти из США

Топливо доставлено из литовского порта Клайпеда.

В новополоцкий нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Белоруссии прибыла вторая партия нефти из США. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства БЕЛТА. Танкер с 76 тысячами тонн американской нефти прибыл в литовский порт Клайпеда еще 9 августа.

Сегодня утром первый состав с сырьем пришел на новополоцкое предприятие. Планируется, что полностью вся партия будет доставлена на "Нафтан" в течение августа сообщение НПЗ в Белоруссии

Специалисты объяснили, что приняли танкер с топливом сорта White Eagle Blend ("Белый орел"). Этот вид нефти специально разработан в качестве аналога для российского Urals.

Напомним, что американское сырье представляет из себя смесь из нескольких сортов. У местных специалистов есть опыт переработки нефти из Венесуэлы, Норвегии и ОАЭ. Они работали с Johan Sverdrup, Arab Light и Bakken. Рабочие заявили, что проблем с переработкой нового топлива не возникнет.

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