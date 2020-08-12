До конца 2020 года количество запасов нефти будет довольно большим.

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть. Организация ожидает, что в 2020 году он упадёт на 9,06 миллиона баррелей в сутки. Такие данные содержатся в отчёте ОПЕК за август.

Таким образом, в августе ежесуточный спрос на нефть, согласно прогнозу, может составить 90,63 миллионов баррелей в сутки.

Также прогноз ОПЕК на 2021 год говорит о том, что спрос на нефть вырастет на 7 миллионов баррелей в сутки - до 97,6 миллионов баррелей в сутки.

При этом до конца 2020 года количество запасов нефти будет довольно большим, так как в мире ещё действуют коронавирусные ограничения — это негативно влияет на спрос сырья.

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Видео: kremlin.ru