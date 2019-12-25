Ранее президент шёл на эти шаги, чтобы ужесточить внутренний контроль внутри страны.

Запад предупредил об "августовском сюрпризе Путина". Об этом рассказал телеканал CNBC.

По версии политических аналитиков телеканала, российский президент может предпринять неожиданные внешнеполитические действия для укрепления своего рейтинга, так как он падает из-за кризиса внутри страны.

Причиной сложностей для Путина стала пандемия коронавируса и падение цен на нефть. Всемирный банк прогнозирует, что ВВП РФ в 2020 году упадёт на 6% - при этом 18 миллионов граждан России живут за чертой бедности. Кризис может увеличить это число.

Ожидания внешнеполитического сюрприза от российского лидера в августе связывают с предыдущими похожими ситуациями — войной в Южной Осетии в 2008 году, присоединении Крыма в 2014 и вмешательство в гражданскую войну в Сирии в 2015.

Когда для Москвы наступали тяжелые времена, Путин обращался к зарубежным авантюрам. телеканал CNBC

Отмечается, что президент шёл на эти шаги, чтобы ужесточить внутренний контроль внутри страны.

В пользу вероятности таких действий Москвы говорит и тот факт, что её главный оппонент США испытывает трудности из-за пандемии коронавируса и экономических трудностей.

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