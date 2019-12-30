На Новой Голландии показали видеопроект заснеженного Уолдгейтского леса

Уникальность проекта в том, что лес снимали с 9 камер.

На острове Новая Голландия 1 февраля петербуржцам показали видеоработу художника Дэвида Хокни. Работа "Уолдгейтский лес, зима, 2010" создавалась с помощью девяти камер. Благодаря использованию нескольких объективов преодолеваются различия между тем, что видит человеческий глаз и как снимает видеокамера. Художник запечатлевает движение изображения и добивается главного: ощущения изменения времени и пространства.

Английский художник выбрал не просто лес, а лес в котором он провел все свое детство. Помимо этого петербуржцам и гостям Северной столицы покажут два фильма про Дэвида Хокни.

Для показа работы разработали специальный павильон с девятью экранами, который разместили во дворе здания "Бутылка".

Ранее мы сообщали, что Петербург готовит новый мюзикл "Дон Жуан".

Фото: newhollandsp.ru