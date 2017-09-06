На Маршала Жукова мощно полыхал ВАЗ

Очевидцы выкладывают фотографии и видео с проспекта Маршала Жукова, где около Лиговского путепровода полыхает ВАЗ. Из-за этого ЧП и тройного ДТП неподалеку собралась пробка.

Утром в среду, 6 сентября, произошло ДТП на проспекте Маршала Жукова. Перед Лиговским путепроводом загорелась отечественная машина. ВАЗ полыхал очень сильно: из него вырывались метровые языки пламени. На месте работают спасательные службы. Информации о пострадавших нет.

"На Жукова в сторону Таллиннского шоссе, за рулём пьяный, машина у него ещё кипела у "Ветеранов" в 5.40 утра, перекипела походу", - написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользовательница Оксана Буракова.

Также недалеко от места ЧП произошло тройное ДТП. Паровозик из автомобилей затрудняет движение. Поэтому на мосту собрался затор, также машины стояли по проспекту Маршала Жукова от переулка Ветеранов. Затруднен въезд на мост со стороны Авангардной улицы.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и Чп Санкт-Петербург