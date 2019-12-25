На Центральной аллее вспыхнула парная в бане местных жителей

В огне никто не пострадал.

В одиннадцатом часу вечера во вторник, 16 февраля, на Центральной аллее в Красносельском районе Петербурга вспыхнула баня. Об этом Piter.TV рассказал источник в экстренных службах.

Дым, валящий из-под кровли бани, спасатели увидели на подъезде к крытому металлом зданию. На месте МЧС ждали хозяева горящей постройки, они сказали, что внутри бани с бытовкой никого не было. Как выяснилось, в помещении парной площадью 6 квадратных метров полностью обгорела обстановка, причина возгорания не уточняется.

Спустя час пожарные полностью потушили огонь и провели проливку.

Стали известны районы Петербурга, где водители чаще всего попадают в аварии.

Фото: Piter.TV