На Большой Посадской улице снесли гаражи из-за крыс

После сноса специалисты займутся уничтожением грызунов.

В среду, 23 сентября, стало известно, что комитет по контролю за имуществом освободил от гаражей очередную территорию в Петербурге. На этот раз расчистили землю у дома №4 по Большой Посадской улице.

Гаражи заброшены, потому жителей дома беспокоит нашествие крыс. По словам жильцов, сообщили в пресс-службе ведомства, крысы живут под гаражами и привыкли к людям: не боятся и нападают на домашних животных, а также любят грызть провода автомобилей. Вскоре специалисты займутся уничтожением грызунов.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе снесли незаконные гаражи ради новой школы.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом