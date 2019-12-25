  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Большой Посадской улице снесли гаражи из-за крыс
Сегодня, 18:30
1191
smirenny

На Большой Посадской улице снесли гаражи из-за крыс

0 0

После сноса специалисты займутся уничтожением грызунов.

В среду, 23 сентября, стало известно, что комитет по контролю за имуществом освободил от гаражей очередную территорию в Петербурге. На этот раз расчистили землю у дома №4 по Большой Посадской улице. 

Гаражи заброшены, потому жителей дома беспокоит нашествие крыс. По словам жильцов, сообщили в пресс-службе ведомства, крысы живут под гаражами и привыкли к людям: не боятся и нападают на домашних животных, а также любят грызть провода автомобилей. Вскоре специалисты займутся уничтожением грызунов.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе снесли незаконные гаражи ради новой школы.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом

Теги: снесли гаражи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
сиёхтобаев мансур
Сегодня 19:56

А когда снесут гаражи на Парашютной улице?

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии