На Бали снова возможно извержение вулкана

Российских туристов предупредили о новом извержении вулкана на Бали.

Посольство России беспокоится о своих гражданах, находящихся на Бали и предупреждает их об угрозе извержения вулкана.

Сегодня появилась информация, что на Бали возможен риск нового более мощного извержения вулкана Агунг. Об этом российских туристов предупредили сотрудники посольства РФ в Индонезии.

Эксперты подозревают, что следующее извержение может быть с выбросом магмы, поэтому советуют не приближаться к опасной горе ближе чем на 8-10 км. Всех россиян, которые уже находятся на острове Бали, консульство просит до конца поездки встать на учет в департаменте МИД. Сделать это можно на официальном сайте ведомства. Напомним, что в прошлом году 21 и 26 ноября было зафиксировано извержение вулкана Агунг на Бали. Туристов из России перевозили на другой остров.