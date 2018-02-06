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Вчера, 18:38
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На Бали снова возможно извержение вулкана

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Российских туристов предупредили о новом извержении вулкана на Бали.

Посольство России беспокоится о своих гражданах, находящихся на Бали и предупреждает их об угрозе извержения вулкана.
 
Сегодня появилась информация, что на Бали возможен риск нового более мощного извержения вулкана Агунг. Об этом российских туристов предупредили сотрудники посольства РФ в Индонезии.

Эксперты подозревают, что следующее извержение может быть с выбросом магмы, поэтому советуют не приближаться к опасной горе ближе чем на 8-10 км.

Всех россиян, которые уже находятся на острове Бали, консульство просит до конца поездки встать на учет в департаменте МИД. Сделать это можно на официальном сайте ведомства.

Напомним, что в прошлом году 21 и 26 ноября было зафиксировано извержение вулкана Агунг на Бали. Туристов из России перевозили на другой остров.

Видео: YouTube/ Daily ХАЙП CRIMINAL
Теги: бали , вулкан , извержение вулкана бали , индия , отдых , россия
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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