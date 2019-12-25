В этом врачу помог кодовый замок на туалете больницы.

Александр Мясников рассказал, как получил диплом в США благодаря "русской смекалке". Главный врач московской больницы под номером 71 сообщил в эфире телеканала "Россия 1" о том, что во время прохождения интервью в одном из госпиталей его конкурентами были еще 11 человек. Так как процесс собеседования был долгим, врачу захотелось пойти в уборную. Дверь оказалась заперта на кодовый замок, а секретарь больницы заметила, что туалетом могут пользоваться только сотрудники учреждения. Мясникову пришлось дождаться, пока в помещение пройдет медик, чтобы подсмотреть цифры.

Когда Мясников вернулся на интервью, врач оказался недоволен результатами собеседования.

Английский у вас не очень, балл не очень большой, почему я должен вас взять? спросил американский врач

Александр Мясников заметил, что выучил язык в рекордно короткие сроки. Он спросил у врача о том, какой специалист ему нужен: тот, кто разбирается в теории, или тот, кто способен соображать.

Вот спросите у всех нас код доступа в мужской туалет. Никто не назовет, а я скажу — 5689 Александр Мясников, российский врач

После этого ответа американец рассмеялся и принял Мясникова вне конкурса. Это позволило российскому специалисту окончить интернатуру.

Доктор Мясников обвинил россиян в разорении медицины.

Фото: YouTube/Россия 1.