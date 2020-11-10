Российский врач напомнил о необходимости ежедневной гигиены.

Доктор Александр Мясников развеял популярный миф о повышенной температуре. Об этом главный врач московской больницы под номером 71 рассказал в эфире программы на телеканале "Россия-1". Эксперт объяснил, можно ли пациенту принимать душ при повышенной температуре.

Когда человек заболевает, ему говорят, что нельзя мыться. Даже прививку делают, и говорят три дня не мыться. И вот они лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно Александр Мясников, врач

Медик уточнил, что в том случае, если у человека высокая температура и он не может самостоятельно мыться, то его следует обтирать. Это принесет пациенту облегчение за счет того, что "кожа станет дышать". Мясников уверен, что простуда не может быть преградой для ежедневной гигиены.

Мясников перечислил полезные и доступные продукты.

Видео: YouTube / Россия 1