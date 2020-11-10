Доктор Мясников обвинил россиян в разорении медицины

Врач рассказал о ненужных тратах в медицине.

Доктор Александр Мясников обвинил россиян в разорении медицины. Об этом главный врач московской больницы под номером 71 сообщил в собственном Tik Tok. Он уточнил причину нехватки денежных средств на лечение больных. Медик обратил внимание на те случаи, в которых пациенты делают ненужные и избыточные исследования. В частности, речь идет о КТ при головной боли или УЗИ из-за того, что колет в боку.

Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать Александр Мясников, врач

По мнению эксперта, подобная практика приводит систему здравоохранения к разорению. В этой ситуации ресурсов не хватает на действительно необходимые исследования, а деньги "тратятся зря". Мясников призвал россиян не уподобляться "обезьяне с гранатой".

Мясников развеял популярный миф о повышенной температуре.

Видео: TikTok / drmyasnikov.ru