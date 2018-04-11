Поставлен по мотивам произведения Ивана Бунина.

14 и 15 декабря на сцене Санкт-Петербургской Академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича состоится музыкальный спектакль "Неизвестный друг" с Ксенией Раппопорт в главной роли.

Ирландия. Океан. Край Европы. Край эпохи: накануне Первой мировой. Замужняя женщина, мать четырех детей, живущая на чужбине, шлет Бунину письма в Россию. Письма незнакомому человеку, знаменитому писателю, автору ее любимых книг. Таково содержание малоизвестного шедевра Бунина, написанного в середине 20-х годов в приморских Альпах.

Рассказ Бунина "Неизвестный друг" будто навеян печальной перепиской Чайковского и Фон Мекк, которым было не суждено встретиться.

Бунин в интерпретации Ксении Раппопорт. Чайковский, Рахманинов, Дебюсси - в интерпретации Полины Осетинской. Текст и рояль вернет зрителей в прекрасную эпоху.

Когда: 14 и 15 декабря в 20:00

Адрес: Санкт-Петербургская Академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Малый зал, Невский проспект, 30

Фото: пресс-служба мероприятия

Видео: YouTube / Илья Цой