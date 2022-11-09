Захарова о демонтаже памятника Екатерине II в Одессе

В МИД РФ напомнили о подобной ситуации, описанной в "Окаянных днях" Бунина.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала намерения властей украинского города Одесса демонтировать памятник императрице Екатерине II. По мнению чиновницы, именно борьба киевского режима с историческими монументами и положила началу разрыва страны на части. Соответствующее мнение чиновница огласила в эфире радиостанции Sputnik. В МИД РФ напомнили о том, что именно Екатерина II является основательницей Одессы, поэтому такие решения местных властей являются позором для жителей.

Вся беда с памятниками, которые сносились на протяжении десятилетий на территории Украины, связанных с памятью о героях Второй мировой войны. Это ровно то, что привело к разрыву Украины на части, потому что одна часть сказала, что не будет подчиняться этой логике, а будет чтить память. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат иронично заметила, что у нее сложилось ощущение, что власти города закрыли Екатерину Великую ради того, чтобы "она этого позора не видела", что чиновники отрекаются от исторической роли императрицы в развитии Одессы. Мария Захарова сравнила ситуацию с тем, как дети отказываются от своих родителей, которые их вырастили, выкормили и выпустили в дальнейшую жизнь. При этом дипломат напомнила, что подобное описывал еще Иван Бунин в "Окаянных днях".

Захарова объяснила противоречия в высказываниях Столтенберга и Борреля.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik