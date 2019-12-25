Мужчина выехал на трамвайные пути в Приморском районе в состоянии алкогольного опьянения

Никто не пострадал.

Стали известны подробности ДТП на трамвайных путях около метро "Комендантский проспект".

По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, "Тайота" врезалась в 20:50 в остановку по адресу Ильюшина, 1. Мужчина 1961-го года, который находился за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения.

Обошлось без пострадавших.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Напомним, иномарка выехала на трамвайные пути и затем врезалась в бордюр. Пути находились за забором. Ранее Piter.TV опубликовал видео с места происшествия.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK