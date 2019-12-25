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Мужчина выехал на трамвайные пути в Приморском районе в состоянии алкогольного опьянения
Сегодня, 22:32
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nadezhda_sib

Мужчина выехал на трамвайные пути в Приморском районе в состоянии алкогольного опьянения

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Никто не пострадал.

Стали известны подробности ДТП на трамвайных путях около метро "Комендантский проспект". 

По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, "Тайота" врезалась в 20:50 в остановку по адресу Ильюшина, 1. Мужчина 1961-го года, который находился за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения.

Обошлось без пострадавших.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. 

Напомним, иномарка выехала на трамвайные пути и затем врезалась в бордюр. Пути находились за забором. Ранее Piter.TV опубликовал видео с места происшествия. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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