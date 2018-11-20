Мужчина с ножом отобрал монету за 600 тысяч рублей у своей знакомой из Волосовского района

Инцидент случился во время застолья.

В Волосовском районе Ленинградской области у девушки украли дорогостоящую монету, сделанную в эпоху Екатерины II. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Инцидент произошел в минувший вторник, 5 февраля. Девушка пригласила в гости молодого человека, после чего они выпили, а в процессе разговора хозяйка дома рассказала своему гостю о принадлежавшей ей монете, отчеканенной в эпоху правления Екатерины II. Внезапно новый знакомый схватил со стола кухонный нож и стал угрожать девушке расправой, если та не отдаст монету.

Стоимость пропажи составляет от 250 до 600 тысяч рублей. Полицейские проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: сетевое издание "Online47"

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