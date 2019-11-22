Получать справки по обновленным условиям автомобилисты России начнут с июля 2020 года.

Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей. Новый порядок осмотра автомобилистов будет введен в России с июля 2020 года. Напомним, что ранее ведомство объявило, что требования вводятся уже с 22 ноября 2019.

По новым нормативам, при получении или обновлении прав нужно будет сдать анализы мочи и крови. Специалисты проверят их на содержание наркотических и психотропных веществ, а также на "алкогольные" биомаркеры. Чиновники отмечали, что цена на подобные справки возрастет десятикратно. Однако позже Путин обратил внимание Минздрава на то, что документ не может стоить половины МРОТа.

Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то заметил политик

Глава государства посоветовал вводить новые требования поэтапно и "с умом". Хотя он отметил необходимость изменений ради безопасности миллионов людей.

Ранее Piter.tv писал о том, что ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда.

