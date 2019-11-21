В Минздраве сообщили, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь

Ведомство планирует провести дополнительный анализ.

Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий документ, подписанный Вероникой Скворцовой был опубликован на официальном сайте ведомства.

Поводом для этого стала обеспокоенность среди граждан. Сейчас ведомство планирует провести дополнительный анализ, при учете ценообразования в разных регионах. Предположительно, первые тестирования на наркотики и злоупотребление алкоголем перед получением водительских прав начнутся с 1 июля 2020 года.

Приказ об обязательном прохождении теста на наркотики должен был вступить в силу 22 ноября. Нововведение должно было обязать водителей при получении или замене прав получать справку из наркодиспансера по более завышенной цене. За сдачу крови и мочи для определения психоактивных веществ и маркера CDT вместо 600 рублей запросили 4800 рублей.

Владимир Путин назвал чушью повышение цен на справку из наркодиспансера для водителей. Он напомнил, что минимальный размер оплаты труда в России составляет 11,280 тысяч рублей.

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