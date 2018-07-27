Минюст США может отказать от обвинений Ассанжа в шпионаже

В данный момент основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме.

Министерство юстиции США может отказаться от обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в шпионаже и раскрытии секретной информации. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источники близкие к делу.

СМИ располагает информацией, что сторона обвинения не сможет выдвинуть обвинения в связи с правилами экстрадиции. По закону дополнительное обвинение необходимо выдвинуть в течение 60 дней с момента первого приговора. В данный момент вопрос о передаче Ассанжа властям США еще не решен.

Также источник газеты отметил, что слушания по этому делу могут привести к рассекречиванию других файлов ЦРУ, а также признает подлинность опубликованных Ассанжем данных.

Напомним, что на портале WikiLeaks с 2006 года публиковалась секретная информация о деятельности правительства США и других стран. В 2012 года Ассанжа обвинили в домогательстве в Швеции. В результате он попросил убежище в посольстве Эквадора, где прожил 7 лет. Позднее 47-летний Джулиан Ассанж был задержан властями Великобритании прямо в здании посольства.

В данный момент он находится в лондонской тюрьме Белмарш, куда его поместили на 50 недель.

Фото: Reuters