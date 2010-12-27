Миллер прокомментировал эпизоды с судейством в матче против "Ахмата"

Судьи отменили два гола петербуржцев.

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер прокомментировал спорное судейство в матче "Зенит-Ахмат", в ходе которого арбитр не засчитал два гола петербургской команды и не поставил пенальти.

"Есть поле и есть поле. Кукурузное — не судейское. Одни асы, другие нет,

— цитирует Миллера "Матч ТВ".

Напомним, матч "Зенита" с "Ахматом" завершился со счетом 0:0. Судьи отменили два гола, чем также остался недоволен тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. По итогам этого матча петербургский клуб упустил возможность оторваться от "Краснодара", однако все равно занял лидирующую позицию. Работу судей на матче также раскритиковала фигуристка Елизавета Туктамышева, а наставник "сине-бело-голыбых" принес извинения за свое поведение на поле.

Фото: gazprom.ru