В МИД Турции рассказали о проблемах в Сирии с боевиками.

Глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу назвал Россию и США ответственными за нападения курдов на Турцию в Сирии. Такое заявление чиновник сделал на совместной пресс-конференции с коллегой из Никарагуа Денисом Монкадой. Спикер отметил, что в регионе в последнее время фиксируется усиление атак со стороны Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции)

Террористы стреляют по нашей территории с расстояния примерно 30 километров. У нас есть договоренность с РФ и США, что они удалят террористов от наших границ минимум на 30 километров. Но они не сдержали свои слова. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

В Анкере считают, что Вашингтон снабжает вооружением боевиков в Сирии, но при этом американские власти заявляют об обеспокоенности атаками со стороны курдом. Эти выступления Турция находит неискренними. Чавшуглоу отметил, что стране приходится самостоятельно решать проблемы в Сирии.

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Фото и видео: Telegram / Вестник Дамаска